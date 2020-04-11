Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada, nöbetçi olacak veteriner hekimlerle ilgili şu bilgiler verildi:

“Develi - Develi Veteriner Kliniği - Yasin Yılmazer - Pazar Sokak Belediye Pasajı D:105, 38400 Develi/Kayseri,

Bünyan - Cepli Veteriner Kliniği - Abdullah Cepli, Mehmet Özcan Caddesi Sağlık Mah. No:5 Bünyan,

Yahyalı - Yahyalı Veteriner Kliniği - Hacı Karabulut Kuzu Boyacılı Cad. Camikebir Mah. No:4a Yahyalı/Kayseri,

Talas - Pozitif Veteriner Kliniği - Hakan Doğan Eyüp Sultan Cad.Bahçelievler Mah.No:17 D Talas/Kayseri,

Yeşilhisar - Karabacak Veteriner Kliniği -Ekrem Karabacak, İsmet İnönü Cad. İdris Mah. No:232 Yeşilhisar/Kayseri,

İncesu - Kızılışık Veteriner Kliniği - Fatih Kızılışık, İstiklal Karamustafapaşa No:311 İncesu/Kayseri,

Akkışla Sarıoğlan Zafer Veteriner Kliniği - Zafer Himmetoğlu, Kululu Yeni Mahalle No:20 Akkışla/Kayseri,

Tomarza - Tunalıoğlu Veteriner Kliniği - Mustafa Tunalıoğlu, Eski Postahane Sk, Cumhuriyet Mah.No:23 Tomarza/Kayseri,

Pınarbaşı Sarız Tümüklü Veteriner Kliniği - Belen Tümüklü, Dedeman Cad.Yeniocak Mah. No:22-A Pınarbaşı/Kayseri

Kocasinan - Zirve Veteriner Kliniği - Mustafa Çimen Kocasinan Bulvarı Kocasinan/Kayseri,

Kocasinan - Uyan Veteriner Kliniği - O.Buğra Uyan, Anıt Cad.Gevhernesibe Mah.No:12- A Kocasinan/Kayseri,

Kocasinan - Işık Veteriner Kliniği - Ahmet Ata Doğu Garajı İçi Kocasinan / Kayseri,

Kocasinan -Kocasinan Veteriner Kliniği - Karal Duygulu, Anıt cad. Gevhernesibe mah. No:3-A Kocasinan/Kayseri,

Kocasinan - Çağlayan Veteriner Kliniği - Kaan Erdoğan Gemlik c. Anbar Mah. No:17-B Melikgazi/Kayseri,

Kocasinan - Terapi Veteriner Kliniği - İbrahim Çavuşoğlu Tuna Cad.Erciyesevler Mah.No:8-A Kocasinan/Kayseri,

Kocasinan - Oscar Veteriner Kliniği - Onur Kılınç Yeşil Mah Kocasinan Kayseri,

Kocasinan - Erciyes Veteriner Kliniği - Alper Koçyiğit, Donanma Cad.Gevhernesibe Mah.No:14 Kocasinan/Kayseri,

Kocasinan - Işık Veteriner Kliniği - Mehmet Ergüden Uğur Evler Mah.Doğu Terminali B Blok No:23

Özvatan Felahiye Emre Sayar istiklal cad. Kalemah. No:15 Felahiye/Kayseri

Melikgazi - Yaşam Veteriner Kliniği - Mehmet Önal Gün Sazak Cad. A blok Gesi Fatih Mah. No:37-A Melikgazi/Kayseri

Melikgazi - Güneş Veteriner Kliniği - Rıfat Gün Melikgazi/Kayseri

Melikgazi - Anadolu Veteriner Kliniği - Niyazi Kılıçkaya Yeniçay S.Turkuaz İş Kalpaklıoğlu M. No: 35-B Melikgazi/Kayseri

Melikgazi - FourVet Veteriner Kliniği - Bahtiyar Güden Melikgazi Mah. Melikgazi/Kayseri

Melikgazi - Sevimli Patiler Veteriner Kliniği - Özge Ceylan Olgunlar Cad.Yıldırım Beyazıtmah/Semt No:9-E Melikgazi/Kayseri

Melikgazi - Ömür Veteriner Kliniği - Bülent Ertuğrul Tavlasun Cad. Kılavuzlar Gavremoğlu M.No:21 D Melikgazi/Kayseri

Melikgazi - Melikgazi Veteriner Kliniği - Eray Ata Uçak Sk. Hunat Mah. No:14-P Melikgazi/Kayseri.”