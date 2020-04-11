Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı'nın dün akşam yayınladığı genelge kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta saat 00.00 itibariyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı kapsamında İstanbul en sakin günlerinden birini yaşadı. Her gün binlerce kişinin geldiği, İstanbul'un merkez noktalarından biri olan Eminönü Meydanı boş kaldı. Yasak kapsamında boş kalan meydan havadan görüntülendi.