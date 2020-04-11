Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sipahi Köy Muhtarı Bünyamin Özdemir’in Korona virüs tedbirlerine uymayan köy halkına isyanı sosyal medyada gündem oldu. Muhtar Özdemir’in köy caminin hoparlöründen, "Bu duyarsızlık nedir be kardeşim. Siz hiç yakınlarınızı düşünmüyor musunuz? Madem dedikoduyu bu kadar seviyorsunuz evinizde ailenizle dedikodunuzu yapın. Hatta kavganızı bile ailenizle yapın” sözleriyle sitem dolu seslenişine sosyal medyada beğeni yağdı.

“Uyarıyorum, bağırıyorum, çağırıyorum yine fayda yok”

Köy halkına hastalığın ciddiyetini anlatamadığını söyleyen Muhtar Özdemir, “Uyarıyorum, bağırıyorum, çağırıyorum yine fayda yok” diyerek, “Sanki hastalık yokmuş gibi hareket ediyorlar. İstanbul ve Çerkezköy’den 110-120 vatandaş köye akrabalarının yanına geldi. Herkes evinde kalsın. Önümüzde bayram var. İnşallah sağ salim bayramımızı yaparız” açıklamasında bulundu.