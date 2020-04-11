Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçse de iyileşen hasta sayısındaki artış sevindiriyor.

Büyükçekmece Mimarsinan Devlet Hastanesi’nde korona virüs tanısıyla tedavi gören 10 hasta daha taburcu edildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle yakınları hastaneye gelemeyen hastalar, Büyükçekmece Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü’nün ambulanslarıyla evlerine nakledildi. Günler sonra aileleri ile yeniden buluşmanın sevincini yaşayan hastalar, tedavilerini gerçekleştiren Mimarsinan Devlet Hastanesi’nin doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

“4 gün tedavi gördüm”

Kendisine verilen ambulans hizmetinden ötürü Büyükçekmece Belediyesi’ne teşekkür eden 80 yaşındaki Şadiye Sarıcık hastalık sürecini şu sözlerle anlattı: “Bana üşüme ve titreme geldi. Hastaneye gittim yatacağımı bilmiyordum. Yatırdılar. 4 gün tedavi gördüm. Biraz iyileştim ama biraz daha ağrım var.”