Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte Manisa'nın Selendi ilçesinde fırıncılar vatandaşlar ekmek ulaştırdı. Uygulama sırasında kolluk kuvvetleri gerekli denetimleri yaparken, sokak sokak gezen fırıncılar ise vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılanmasına destek oldu. Öte yandan yapılan anonslarla da sokağa çıkma yasağı hatırlatılırken, vatandaşların kendi sağlıkları için evlerinde kalmasının önemi anlatıldı. İlçede vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyduğu görüldü.
Fırıncılar sokak sokak gezdi vatandaşa ekmek ulaştırdı
11.04.2020 - 18:27 | Son Güncelleme: 11.04.2020 - 18:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Selendi ilçesinde korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunması nedeniyle fırıncılar sokaklarda gezerek vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşıladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : fırıncı,sokak,satıcı,
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