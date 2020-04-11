Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından ilçede denetimlerini artırdı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından

Kavşaklarda nöbet tutup, cadde ve sokaklarda devriye gezdi. Ekipler, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 40 kişiye, 31 bin 560 lira ceza kesti, bir kişiye de adli işlem uyguladı. İlçedeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.