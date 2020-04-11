İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından ilçede denetimlerini artırdı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından
Kavşaklarda nöbet tutup, cadde ve sokaklarda devriye gezdi. Ekipler, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 40 kişiye, 31 bin 560 lira ceza kesti, bir kişiye de adli işlem uyguladı. İlçedeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Fethiye’de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 40 kişiye para cezası kesildi
11.04.2020 - 20:08 | Son Güncelleme: 11.04.2020 - 20:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Fethiye sokağa çıkma yasağını delen 40 kişiye toplam 31 bin 560 lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından ilçede denetimlerini artırdı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından
Kaynak: İHA
Etiketler : fethiye,sokağa çıkma yasağı,
695827 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/695827.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER