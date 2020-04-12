Aydınlar Mahallesi 49059. Sokak'ta park halindeki plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.
Adana'da park halindeki yolcu otobüsü yandı
12.04.2020 - 07:35 | Son Güncelleme: 12.04.2020 - 07:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeyken alev alan yolcu otobüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Etiketler : adana,adana yangın,
695917 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/695917.aspx
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