Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karapınar ilçesinde sıkça yaşanan obruk oluşumlarına bir yenisi de Halkapınar ilçesinde eklendi. İlçeye bağlı Seydifakıllı Mahallesi Kapaklı mevkisindeki 10 metre derinliğinde ve 4 metre çapında obruk oluştu. Bölgedeki çiftçiler tarafından fark edilen obruk yerleşim yerlerine 700 metre mesafede bulunuyor. Çevrede yaşayanlar obruk oluşumu sonrası tedirginlik yaşadı.