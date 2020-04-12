Karapınar ilçesinde sıkça yaşanan obruk oluşumlarına bir yenisi de Halkapınar ilçesinde eklendi. İlçeye bağlı Seydifakıllı Mahallesi Kapaklı mevkisindeki 10 metre derinliğinde ve 4 metre çapında obruk oluştu. Bölgedeki çiftçiler tarafından fark edilen obruk yerleşim yerlerine 700 metre mesafede bulunuyor. Çevrede yaşayanlar obruk oluşumu sonrası tedirginlik yaşadı.
Konya’da 10 metre derinliğinde yeni obruk oluştu
12.04.2020 - 10:17 | Son Güncelleme: 12.04.2020 - 10:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya’nın Halkapınar ilçesinde 10 metre derinliğinde ve 4 metre çapında yeni bir obruk oluştu.
Kaynak: İHA
Etiketler : konya,obruk oluşumu,
695950 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/695950.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER