Sokağa çıkma yasağının uygulandığı iller arasında bulunan Şanlıurfa’da polis ekipleri, yasağa uymayan çocukları kovaladı. Caddeye çıkan çocukları gören polis ekipleri, araçlarıyla bölgeye gitti. Polisi geldiğini gören çocuklar, ara sokaklara girerek kaçmaya başladı. Anons yapan polisler, ailelere çocuklarını sokağa bırakmamaları uyarısında bulundu. Çocukların kaçması görüntülere yansıdı.
Onlar kaçtı polis kovaladı!
12.04.2020 - 10:54 | Son Güncelleme: 12.04.2020 - 11:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da polis ekipleri sokağa çıkma yasağına uymayan çocukları uyardı. Çocuklar polisi görünce kaçtı.
Kaynak: İHA
Etiketler : sokağa çıkma yasağı,şanlıurfa,koronavirüs,polis,covid-19,
695959 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/695959.aspx
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