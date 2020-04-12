Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Dün gece saat 00.00 itibariyle başlayan yasağın ikinci gününde İstanbul'da yine sessizlik hakimdi.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında boş kalan Fatih'in en işlek noktaları Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı havadan görüntülendi. Öte yandan polis ekipleri Millet Caddesi'nde oluşturdukları denetim noktasında, denetimlerini sürdürdü.