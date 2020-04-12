İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Emircan Kılıçkaya, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Gencin ölümü ailesini, arkadaşlarını yasa boğdu. İTÜ de Kılıçkaya'nın ölümü ile başsağlığı mesajı yayınladı. İTÜ'den yapılan açıklamada, "Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Emircan Kılıçkaya'yı 11 Nisan 2020'de Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
22 yaşındaki İTÜ'lü genç koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
12.04.2020 - 12:13 | Son Güncelleme: 12.04.2020 - 12:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki genç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Emircan Kılıçkaya,koronavirüs,ölüm,story_,
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