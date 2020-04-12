Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlkadım Belediyesi tarafından 11 su tankeri, 40 süpürgeci ve 13 çöp kamyonu ile temizlik yapıldı. Koronavirüs ile mücadele etmek için insanların azlığından ötürü sokağa çıkma yasağının olduğu günü tercih eden ekipler, temizlenmedik yer bırakmadı. Vatandaşın yasak sonrası rahatça dolaşabilmesi için adeta sokaklarda virüs avlandı.

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Yardımcısı Salim Şenoğlu, “İnsanlarımızın ve araç trafiğinin olmadığından dolayı biz bunu fırsat bildik. Bahçelievler Mahallesi çok yoğun bir mahallemiz. 11 tane su tankerimizle dezenfektanlı ve deterjanlı sularla mahallemizde yıkama yapıyoruz. Ayriyeten 40 tane de süpürgeci arkadaşımız sahaya indi. 13 tane çöp kamyonu bölgedeki çöpleri topluyor. İnsanlarımın bu konuda titiz olduklarını biliyoruz. Bunla ilgili her türlü mücadeleyi müdürlüğümüz olarak olan gücümüzle veriyoruz. Personelimizin öz verisinden dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü insanların iğrenerek baktığı şeyi arkadaşlarımız alıyorlar. Bu süreçte en büyük tehdit altında olan sağlıkçılardan sonra temizlik işçisi arkadaşlarımızın çok büyük emeği var” dedi.

Evlere ekmek servisi

Belediye tarafında ayrıca sokağa çıkma yasağı günlerinde vatandaşları ekmek ihtiyacının karşılanması için ekipler görevlendirildi. Sürekli hareket halinde olan ekipler, sipariş üzerine fırından ekmek alıp vatandaşın adresine kadar götürdü. Ekmek ücreti dışında bir ücret alınmazken, vatandaşlar yapılan bu uygulamadan memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.