Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’de sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağını delerek dışarıya çıkan R.K. ve A.F.K. isimli gençler, 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı’nda polise yakalandı. Aparttan çıkarak evlerine gittiği öğrenilen gençleri polis durdurdu. Polis ekiplerinin ‘Neden dışarıya çıktınız?’ sorusuna gençlerin cevabı ise ‘Aparttan eve gidiyoruz’ oldu. Zorunlu olmayan sebeplerden dışarıya çıktığı tespit edilen gençlere polis, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için 3 bin 150’şer lira ceza kesti.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin 'Neden dışarıya çıktınız?’ sorusuna A.F.K., “Aparttan eşyalarımı aldım eve gidiyorum. Ne kadar ceza yediğimi bilmiyorum, söylemediler. Ben 15 gün diye biliyordum, mağdurum” yanıtını verdi.