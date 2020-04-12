Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesindeki Çağlayan mahallesinde sabah saatlerinde tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası evde yapılan incelemede tek başına yaşayan Saime Sesli (80) isimli kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.