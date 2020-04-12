Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün 50 yaşındaki abisi Köksal Söğüt, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan testlerde koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında tedavi altına alındı. Böbrek yetmezliği hastası olan Söğüt’ün hastanede yattığı sırada plazma tedavisi olabilmesi için donör bulunması amacıyla sosyal medya üzerinden duyuru yapıldı. Donör aranma çalışmaları sırasında fenalaşan Söğüt, 12 günlük yaşam savaşını kaybederek vefat etti. Özel bir hastanede vefat eden Söğüt’ün hastanedeki işlemleri sonrasında Körfez ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.
Belediye başkanının abisi koronavirüsten hayatını kaybetti
12.04.2020 - 14:46 | Son Güncelleme: 12.04.2020 - 14:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün koronavirüs tedavisi gören abisi, 12 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : belediye başkanı,koronavirüs,Şener Söğüt,Köksal Söğüt,Körfez belediyesi,
696007 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/696007.aspx
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