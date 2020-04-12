Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevini yürütürken yanlarına gelen anne Seyhan Arslan, oğlu Emirhan Arslanın, ürolojik rahatsızlıği nedeniyle sabah saatlerinde, ambulansla Halkalı'daki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldüğünü, tedavisinin tamamlandığını ancak yaşı reşit olmadığı için hastaneden çıkamadığını belirterek yardım istedi.

İlçe Emniyet Müdürünün izniyle anne Arslan'ı da alarak hastaneye giden polis ekipleri, Emirhan Arslan'ı alarak evine bıraktı.

Ayrıca, gencin kullanacağı ilaçlar da eczaneden alınarak kendisine teslim edildi.

Anne ve oğlu, polis ekiplerine teşekkür ederken sokak sakinleri de polisleri alkışladı.