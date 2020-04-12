Milli Savunma Bakanlığı, Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde Özel Mayın Arama Temizleme Timleri (ÖMAT) tarafından yapılan mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) arama-tarama faaliyetleri sırasında 16 adet M-14 antipersonel mayınının tespit edildiğini bildirdi.
Kilis'te 16 adet mayın bulundu
12.04.2020 - 17:13 | Son Güncelleme: 12.04.2020 - 17:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Kilis'te yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında 16 adet mayın tespit edildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : msb,
696035 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/696035.aspx
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