Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardahan merkez Kartalpınar köyü Şahin Tepesi bölgesinde çobanların ısınmak amacıyla yaktığı ateş rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçradı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına Orman Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın bir saatlik çalışma sonrası kontrol altına alınırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.