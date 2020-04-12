Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Serik ilçe merkezi Hürriyet caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın balkondan halı silkelerken halıyı elinden düşürdü. Düşen halı elektrik direğinin tellerine takıldı. Kısa devre sebebiyle mahallenin elektriğinin kesilmesi üzerine TEDAŞ ekipleri harekete geçti. Halının takılı olduğu yere gelen ekipler merdiven yardımıyla halıyı asılı kaldığı yerden aldı.