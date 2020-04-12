Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Seferihisar ilçesindeki tarihi Sığacık Camii'nde meydana geldi. 1522’de Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa edilen cami saldırıya uğradı. Sokağa çıkma yasağını fırsat bilen ve kimsenin olmadığı anda camiye geldiği iddia edilen İ.Y., caminin camlarını kırdı, tabelasını söktü, güvenlik kameralarını parçaladı.

Saldırı sonrasında maddi hasar meydana geldi. Polis, daha sonra camiye gelerek detaylı inceleme yaptı. Bölgede araştırma yapan ekipler, İ.Y. adlı şahsı yakaladı. İ.Y.'nin psikolojik rahatsızlığının bulunduğu ifade edilirken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.