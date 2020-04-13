Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Technopc tarafından uzmanlardan görüş alınarak hazırlanan veriler, evde çalışanların bazen yatakta, bazen koltuk ve sehpada çalıştığını ortaya koymuş. Oturma bozuklukları da kas ve iskelet hastalıklarına yol açarken, verimliliği de en düşük seviyeye indiriyor. Bu sebeple uzmanların önerilerini sıralamışlar:

∂ Klavye ve ekran beliniz dik duracak şekilde konumlanmalı. Eğilerek çalışmayın. Yani yatak ya da sehpa en kötü seçimler.

∂ Oturma şeklini sürekli değiştirin, yanınızda suyunuz ve not defterinizi bulundurun.

∂ Çalışma yeriniz belli olsun. Telefon ve fare gibi araçlara ulaşırken zorlayıcı hareketlerden kaçının.

∂ Gün içinde sık sık kısa molalar verin. Her yarım saatte 100 adım atın. Telefon konuşmalarınızı yürüyerek yapın.

∂ Monitöre uzaklık 70 santim, yani kol mesafesi kadar olmalı. Görüş alanının 15-50 derece açılarında olmalı.

∂ Sandalyeniz ergonomik olmalı.