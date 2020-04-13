Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de Kocaelispor, Gölcükspor, İzmit Belediyespor gibi kulüpte teknik direktörlük yapan Savaş Vardoğan’a (75), kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde yapılan test sonuçlarda koronavirüs teşhisi konuldu. Daha sonra Seka Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Vardoğan, gördüğü tedavi ile koronavirüsü yenerek kısa süre önce taburcu oldu.

Kalp rahatsızlığı bulunan Vardoğan, geçirdiği kalp krizi nedeni ile hayatını kaybetti. Gölcük ilçesinde yaşayan Savaş Vardoğan’ın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından Gölcük ilçesinde toprağa verildi.