Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de Kocaelispor, Gölcükspor, İzmit Belediyespor gibi kulüpte teknik direktörlük yapan Savaş Vardoğan’a (75), kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde yapılan test sonuçlarda koronavirüs teşhisi konuldu. Daha sonra Seka Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Vardoğan, gördüğü tedavi ile koronavirüsü yenerek kısa süre önce taburcu oldu.
Kalp rahatsızlığı bulunan Vardoğan, geçirdiği kalp krizi nedeni ile hayatını kaybetti. Gölcük ilçesinde yaşayan Savaş Vardoğan’ın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından Gölcük ilçesinde toprağa verildi.
Korona virüsü yendi, kalbine yenik düştü
13.04.2020 - 16:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 - 16:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’de korona virüsü yenen 75 yaşındaki emekli teknik direktör, kalp krizi nedeni ile hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de Kocaelispor, Gölcükspor, İzmit Belediyespor gibi kulüpte teknik direktörlük yapan Savaş Vardoğan’a (75), kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde yapılan test sonuçlarda koronavirüs teşhisi konuldu. Daha sonra Seka Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Vardoğan, gördüğü tedavi ile koronavirüsü yenerek kısa süre önce taburcu oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : kocalei,
696285 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/696285.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER