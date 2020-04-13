Alınan bilgiye göre, ilçenin Pervane mahallesinde meydana gelen olayda aile içinde çıkan tartışmada Mehmet Suiçmez (44) oğlu Y.Z.S (17) tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Suiçmez’in cesedi otopsi için Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Y.Z.S jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Annesi ile kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü
13.04.2020 - 22:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 - 22:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon'un Araklı ilçesinde bir genç annesi ile kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü.
Kaynak: İHA
Etiketler : silahlı saldırı,babasını vuran çocuk,
696349 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/696349.aspx
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