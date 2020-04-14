Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardından kendisine 14 günlük bir karantina süreci daha uygulandı. Bu süreç sonunda yapılan Covid-19 testi negatif çıkınca görevinin başına döndü. Mesai arkadaşları tarafından alkışlarla karşılanan Corut “Tedavi sürecinde moralimi yüksek tuttum. Bu hastalığı atlatmamda bana yardımcı oldu. Arkadaşlarımla birlikte bu salgına karşı savaşıyoruz. Sonuna kadar elimizden geleni yapacağız” dedi.

MOTİVASYONA İHTİYAÇ VAR

Hastanenin genel müdürü Şerafettin Demiray, bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarının moral ve motivasyona ihtiyaç duyduğunu belirterek halktan destek beklediklerini söyledi.