Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında büyükşehirler ile Zonguldak’a giriş çıkışlar yasaklandı. Geçtiğimiz hafta sonu da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hastalığa yakalananların, durumu şüpheli olanların, başka yerlerden gelenlerin de kendilerini iki hafta boyunca karantinaya alması istenildi. Bu kişilerin takip etme görevi de mahalle ve köy muhtarlarına verildi. Ancak vatandaşların yasakları delmesi sebebiyle zorluk yaşayan muhtarlar, sık sık Jandarma’dan destek talep etti. Ayrıca muhtarlar, kontrolün daha sağlıklı yapılabilmesi için iki kişi görevlendirilmesini istedi.

“KOMŞU KOMŞU GEZİYORLAR”

Rize merkeze bağlı Sütlüce köyünün muhtarı Ercan Koyuncu “Dışarıdan gelenlerin yüzde 60’ı karantinaya uymuyor. Bu sebeple sıkıntı çekiyoruz. Bu olayların azalması için köyümüze bekçi istiyoruz. Şu an 30 hane il dışından geldi. Mesela önceki gece bu kişilerden birinin sokakta dolaştığını, komşularına gittiğini öğrendik. Jandarma ile birlikte adamın evine gittik. Kendisi o esnada evde olduğu için cezai işlem uygulanamadı” dedi.

“KAVGA ETMEK İSTEMİYORUZ”

Pazar ilçesi Örnek Köyü Muhtarı Şaban Mercan “Jandarma köye gelene kadar adam eve giriyor. Biz artık vatandaşı takip edemiyoruz. Komşumuzdur kavga da etmek istemiyoruz. Ancak bu işin şakası yok. Ne yapacağımızı bilemiyoruz” ifadelerini kullandı. Dörtyol köyü muhtarı Mehmet Ali Şafak ise “’Amca köye gelme’ diyoruz. ‘Ben mi virüs getireceğim?’ diye reaksiyon gösteriyorlar. Bizi yanlış anlıyorlar. Devlet bize bir görev verdi ama biz bunun önüne geçemiyoruz” diye konuştu. Zincirli Köprü köyü muhtarı İbrahim Yazıcı ise hırsızların evlere giremeyince sokaktan rögar kapağını çalıp götürdüğünü söyledi.

“DELİRMEMEK İÇİN ZOR DURUYORUM"

Ordu Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Uğur Özcan, vatandaşların isteklerine sosyal medyadan isyan etti. Özcan, şunları dedi: Sokağa çıkma yasağı süresince bazı vatandaşlar ‘susamlı ekmek, yıldızlı ekmek’ istedi. Kimisi ise ‘Ben o fırının ekmeğini yemem’ dedi. Eskiden ekmek bulamıyorlardı, şimdi ayaklarına sıcak sıcak geliyor beğenmiyorlar. Ben böyle bir şey görmedim. Biz sana susamlı ekmeği nereden bulacağız? Delirmemek için kendimi zor tutuyorum. Karnını doyurabildiğine şükret.