Olay, saat 07:00 sıralarında Eminönü açıklarında meydana geldi. İskelede bulunan vatandaşlar denizde hareketsiz halde olan bir kişinin olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğe ait olan cansız beden Deniz Polisi ekipleri tarafından denizden çıkarıldı. Cansız beden, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Eminönü'nde bir erkeğe ait cansız beden bulundu
14.04.2020 - 09:28 | Son Güncelleme: 14.04.2020 - 09:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eminönü’nde vatandaşlar sahilde bir erkeğe ait cansız bedene rastladı. Polis tarafından denizden çıkarılan cansız beden Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Eminönü,cansız beden,İstanbul,deniz polisi,
696439 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/696439.aspx
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