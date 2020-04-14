Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 07:00 sıralarında Eminönü açıklarında meydana geldi. İskelede bulunan vatandaşlar denizde hareketsiz halde olan bir kişinin olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğe ait olan cansız beden Deniz Polisi ekipleri tarafından denizden çıkarıldı. Cansız beden, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.