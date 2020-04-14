Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir bakkala gelen hayırsever, veresiye defterindeki borçları ödemek istediğini söyledi. Bakkal sahibi Fatih Coşkun, gelen talep üzerine neye uğradığını şaşırarak, hayırseveri tanımak istedi. Kimliğini gizleyen hayırsever, veresiye defterindeki borçları kapattıktan sonra sırra kadem bastı. Bakkal sahibi Coşkun da, bu kararı bakkalının camına yazdığı 'Müşterilerimizin 08.04.2020 tarihine kadar olan bütün veresiye borçları ödenmiştir. Kimsenin borcu yoktur' yazılı döviz asarak, müjdeli haberi mahalle sakinleri ile paylaştı.

"Borcunu ödediği müşterilerimizin çoğu burada ağladı"

Başından geçen olayı anlatan bakkal Fatih Coşkun, "Hiç tanımadığım bir insan geldi ve 'İhtiyacı olanların hesaplarını ödeyeceğim eğer yardımcı olursanız ve kabul ederseniz' dedi. Ben de böyle bir işe vesile olayım dedim ve gerçek manada ihtiyacı olanların borçlarının tamamını sıfırladı. Allah binlerce defa razı olsun. Diyecek çok laf var ama kelimelerim burada kifayetsiz kalır onun yaptığı hayrın karşısında. Borcunu ödediği müşterilerimizin çoğu burada ağladı. Ben; belki onlardan daha çok dua ediyorumdur. Allah ne muradı varsa versin. Geldiğinde oturduk beraber hesapları yaptık ve gerçek manada ihtiyacı olan vatandaşların hesaplarını sıfırladıktan sonra sayı veya limit belirtmemek üzere konuştuk kendisiyle ve helalleşip gitti” dedi.

"Bu tür insanların ülkemizde çoğalması gerekiyor"

Mahalle Muhtarı Ali Alan da yapılan hayır karşısında çok duygulandıklarını söyleyerek, "Rabbim bu tür insanları çoğaltsın inşallah. Allah razı olsun. Bu tür insanların ülkemizde çoğalması lazım zaten çok var. Bir Robin Hood gibi kendini tanıtmıyor ama çok güzel hizmet veriyor. Allah yapanlardan razı olsun. Mahallemizde çok ihtiyaç sahibi yok çok şükür ama bizde muhtarlık olarak elimizden geldiği kadar yardımlarda bulunuyoruz. İnşallah sağlıklı günlere ulaşalım. Maddeler geçici, önemli olan insan sağlığı” ifadelerini kulandı.