Gölbaşı ilçesi Velihimmetli Mahallesi'nde bir market sahibinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine mahallede kontrollü giriş-çıkış uygulaması başlatıldı. Sağlık personellerinin ve diğer görevli personellerin giriş ve çıkış yaptığı mahallenin yollarına barikat kurularak, güvenlik güçleri önlem aldı.
Ankara'da bir mahalleye giriş-çıkışlar kısıtlandı
14.04.2020 - 12:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 - 12:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında Velihimmetli Mahallesi'nde kontrollü giriş ve çıkış başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ankara,Gölbaşı,koronavirüs,covid-19,Velihimmetli Mahallesi,
696489 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/696489.aspx
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