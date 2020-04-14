Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gölbaşı ilçesi Velihimmetli Mahallesi'nde bir market sahibinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine mahallede kontrollü giriş-çıkış uygulaması başlatıldı. Sağlık personellerinin ve diğer görevli personellerin giriş ve çıkış yaptığı mahallenin yollarına barikat kurularak, güvenlik güçleri önlem aldı.