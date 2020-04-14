Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akkuş’un Çavdar Mahallesi’ndeki evine makam aracını vererek yaşlı kadınla özel ilgilenen Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, yaşlı kadının ise bütün ihtiyaçlarını karşıladı. Bir süre önce yüksek ateş ve öksürük şikâyetiyle gittiği hastanede korona virüs teşhisi konularak tedavi altına alınan Zülâl Demirci, Ünye’de özel bir hastanede tedavi altına alındı. Tedaviye sonrası sağlık durumu iyiye giden yaşlı kadın taburcu edilmesinin ardından Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci makam aracını göndererek Zülal Demirci'yi Çavdar Mahallesi'ndeki evine getirtti. Evinde karantina süreci devam eden yaşlı kadına görevli personel tarafından kurallara uyması konusunda uyarılarda bulunuldu.

“Yakın olarak takip ediyorum”

Korona virüsü yenen yaşlı kadınla özellikle ilgilenmeye devam edeceğini söyleyen Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, ”Akkuş ilçemiz nüfusuna kayıtlı Zülâl teyzemizin sağlık durumun iyiye gittiğini duymak bizleri sevindirdi. Dünya genelinde büyük çapta kayıplar verdiren korona virüs salgınına karşı Akkuş Belediyesi olarak gerekli önlem ve tedbirleri almaya devam ediyoruz. Devletimizin aldığı hızlı tedbirlerle Türkiye'nin korona virüsle mücadelesi dünyaya örnek olmuştur. İlçemiz genelinde salgının yayılmasını hızlandıracak unsurları ortadan kaldırıp, halkımıza gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Korona virüsü yenerek evde karantina süreci devam eden Zülâl teyzemizin sağlık durumunu bizzat yakından takip etmeye devam edeceğim. Gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diliyor, tedavi süreci devam eden bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.