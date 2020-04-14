Beylikdüzü’nde uzun namlulu silahlı bir kişi, buz pisti olarak kullandığı iş yerini ateşe verdi. Daha sonra havaya ateş açan şahıs, iş yerinin haksız yere kendisinden elinden alındığını öne sürerek ekiplerin yangına müdahale etmesini engellemeye çalıştı. Ekiplerin şahsı ikna çalışmaları sürüyor.
Beylikdüzü’nde bir şahıs iş yerini ateşe verdi
14.04.2020 - 13:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 - 13:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beylikdüzü’nde uzun namlulu silahlı bir kişi, buz pisti olarak kullandığı iş yerini ateşe verdi. Daha sonra havaya ateş açan şahıs, iş yerinin haksız yere kendisinden elinden alındığını öne sürerek ekiplerin yangına müdahale etmesini engellemeye çalıştı. Ekiplerin şahsı ikna çalışmaları sürüyor.
Etiketler : Beylikdüzü,
696508 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/696508.aspx
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