Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde ölümlere neden olmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısı ile 12 gün önce hastanede tedavi altına alınan koroner arter, hipertansiyon hastası olan ve by-pass ameliyatlı geçirmiş Turgut Akpınar (70) ile diyabet, hipertansiyon ve sistemik lupus eritematozus hastası Makbule Akpınar, bugün alkışlar eşliğinde taburcu oldu. Dahiliye uzmanları Doktor Volkan Demir ile Doktor Emrah Barışan ve ekibi tarafından tedavisi başlatılan çift, 12 günlük tedavi sonrasında hastaneden el ele tutuşarak taburcu oldu. Hastaneden ayrılan çifti hastane çalışanları alkışlarla uğurladı.