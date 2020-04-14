Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi 635 Sokak'ta meydana geldi. Mahallede komşu olan ailenin çocuklarından biri ismi öğrenilemeyen yan komşusunun civcivine iddiaya göre tekme ile vurdu. İki komşu arasında civciv yüzünden çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya ailenin diğer fertleri de katılınca büyüyen olayda taşlar ve sopalarda kullanıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin zaman zaman havaya ateş açarak bastırmaya çalıştığı olayda ilk belirlemelere göre taş ve sopalarla aldıkları darbelerle 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.