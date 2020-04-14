Konuya ilişkin Gestaş firmasından yapılan yazılı açıklamada, “15 Nisan 2020 Çarşamba Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılması planlanan tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Kapatepe-Gökçeada hattındaki iptal nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında; pazartesi, çarşamba ve cuma uygulanan; Eceabat'tan saat 09.00 ve 19.00 seferleri, Çanakkale'den ise saat 18.00 ve 20.00 seferleri yapılmayacaktır” ifadelerine yer verildi.
Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi
14.04.2020 - 21:14 | Son Güncelleme: 14.04.2020 - 21:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde yarın yapılacak olan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Etiketler : gökçeada,feribot,
696598 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/696598.aspx
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