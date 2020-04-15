İstanbul'dan Van'a gitmekte olan yolcu otobüsü, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in bilgilendirmesiyle otobüsün geçtiği güzergâhtaki illerde tedbir alındı. Erzincan'da durdurulan otobüsten, uzman ekipler tarafından indirilen ve koronavirüs  testleri pozitif olan 4 kişi, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Korona taşıdıkları halde seyahat eden 4 yolcuya kişi başı 3 bin 150 lira idari ceza uygulandı.