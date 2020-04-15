İstanbul'dan Van'a gitmekte olan yolcu otobüsü, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in bilgilendirmesiyle otobüsün geçtiği güzergâhtaki illerde tedbir alındı. Erzincan'da durdurulan otobüsten, uzman ekipler tarafından indirilen ve koronavirüs testleri pozitif olan 4 kişi, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Korona taşıdıkları halde seyahat eden 4 yolcuya kişi başı 3 bin 150 lira idari ceza uygulandı.
Erzincan’da durdurulan yolcu otobüsünde 4 kişide koronavirüs tespit edildi
15.04.2020 - 08:49 | Son Güncelleme: 15.04.2020 - 08:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan’da ihbar üzerine durdurulan yolcu otobüsündeki yolculardan 4 kişide koronavirüs tespit edildi. Otobüsten indirilen 4 korona virüslü yolcu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,
696687 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/696687.aspx
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