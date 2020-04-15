Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Salı gecesi saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Mehmetçik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Evsiz olduğu ileri sürülen Tuna Demirçeken (71) yolda yürüdüğü esnada, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı fenalık geçirerek yere yığıldı. Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontroller neticesinde, Demirçeken'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Öte yandan, polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Demirçeken'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Demirçeken’in kesin ölüm sebebi, otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.