Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, Çekerek ilçesine bağlı Çandır köyünde korona virüs salgınının kontrolü açısından, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı bildirildi.

Öte yandan 18 gün önce karantina uygulanan Çekerek İlçesi’ne bağlı Yukarı Karahacılı köyünde ise karantina kararı devam ediyor.

Daha önce karantina altına alınan Merkez Derbent köyünde, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince köyde bulunan 297 kişiye yönelik yapılan sağlık kontrolleri neticesinde, Covid-19 hastalığının yayılmasına neden olacak herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığından, Umumi Hıfzıssıhha kararıyla karantina uygulaması 14 Nisan itibari ile sonlandırılmıştı.

Böylelikle karantina altındaki köy sayısı Çandır köyü ile birlikte yeniden ikiye yükselmiş oldu.