Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van’da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükselirken, pozitif çıkan vaka sayısı ise 80 oldu. Tedavi görüp iyileşen hasta sayısı 15, tedbir amaçlı evinde karantina altında tutulan vatandaşlarımızın sayısı ise 21 bin oldu” denildi.
Van’da koronadan ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi
15.04.2020 - 15:56 | Son Güncelleme: 15.04.2020 - 15:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’da korona virüsü salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.
Etiketler : Van,
696800 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/696800.aspx
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