Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.11'de merkez üssü Yayladağı ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının 53 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Hatay'ın Yayladağı açıklarında bugün 4.7 ve 4.4 büyüklüklerindeki iki deprem meydana gelmişti.
Yayladağı açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
15.04.2020 - 17:41 | Son Güncelleme: 15.04.2020 - 17:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.11'de merkez üssü Yayladağı ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Etiketler : Yayladağı deprem,
696823 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/696823.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER