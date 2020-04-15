Yaklaşık 1 ay önce umreden dönen Selva Korkutan (70) Kayseri’de karantinaya alındı. 15 günlük karantina sonunda koronavirüs testleri negatif çıkan Korkutan, memleketi Silvan’a gönderildi. Silvan’a gelen Korkutan, aynı akşam yüksek ateş ve solunum şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın, hastanede tedavi altına alındı. Korkutan, dün akşam saatlerinde koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti. Korkutan’ın cenazesi ilçeye bağlı Bayrambaşı beldesinde defnedilirken, aile fertleri ise karantinaya alındı.
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü
15.04.2020 - 17:57 | Son Güncelleme: 15.04.2020 - 17:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Umre ziyaretinden dönen bir kadın, Kayseri’de karantinada tutulduktan sonra memleketine gönderildi. Diyarbakır’ın Silvan ilçesine gelen kadın, aynı akşam rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldıktan 10 gün sonra koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.
Etiketler : koronavirüs,umre,
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