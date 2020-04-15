Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 1 ay önce umreden dönen Selva Korkutan (70) Kayseri’de karantinaya alındı. 15 günlük karantina sonunda koronavirüs testleri negatif çıkan Korkutan, memleketi Silvan’a gönderildi. Silvan’a gelen Korkutan, aynı akşam yüksek ateş ve solunum şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın, hastanede tedavi altına alındı. Korkutan, dün akşam saatlerinde koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti. Korkutan’ın cenazesi ilçeye bağlı Bayrambaşı beldesinde defnedilirken, aile fertleri ise karantinaya alındı.