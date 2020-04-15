Koronavirüs salgını devam ederken, şok eden haber Orhangazi Devlet Hastanesinden geldi. Korona virüs salgını başladığından bu yana tüm mesaisini hastanede geçiren ve tüm çalışmaları yakından takip eden hastane başhekimi Op.Dr.Ferit Alaybeyoğlu’nun korona virüs testlerinin pozitif çıktığı belirlendi. Başhekim Alaybeyoğlu’nun test sonuçlarının pozitif çıkmasından sonra hastanede tedavi altına alındığı belirlenirken, başhekimin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine hastanede devam edileceği kaydedildi.
Başhekim’in testi pozitif çıktı
15.04.2020 - 22:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 - 22:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Ferit Alaybeyoğlu’nun yapılan korona virüs testleri pozitif çıktı. Başhekimin hastanede tedavi altına alındığı belirlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,
696876 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/696876.aspx
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