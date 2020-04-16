Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Kuluncak ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde Kovid-19 vakası tespit edilmesi nedeniyle 2 Nisan tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla alınan karantina kararının, mahallede yapılan sağlık taraması neticesinde şüpheli vakaya rastlanmaması nedeniyle 16 Nisan itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kentte 29 Mart'ta Darende ilçesindeki Ilıca, Arapgir ilçesindeki Eğnir, 30 Mart'ta Hekimhan ilçesindeki Kozdere, 31 Mart'ta Pütürge ilçesindeki Sahilköy, 2 Nisan'da Kuluncak ilçesindeki Kaynarca, 7 Nisan'da da Akçadağ ilçesi Küçükkürne mahalleleri, 14 Nisan'da ise Darende ilçesi kırsalındaki Aşağıulupınar Mahallesi Sarılar mevkisinde karantina uygulanmaya başlanmıştı.

Eğnir'de 12 Nisan'da, Hekimhan ilçesindeki Kozdere Mahallesi'nde ise 13 Nisan'da, Pütürge ilçesindeki Sahilköy Mahallesi'nde de dün karantina uygulaması sona ermişti.