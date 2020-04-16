Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize'nin Fındıklı ilçesinde bulunan öğretmenevinde, resepsiyon görevlisi olarak çalışan 44 yaşındaki Gamze Pala, kendisine saplantı derecesinde aşık olan Savaş Dalançıkar ile görüşmeyi kabul etmedi.

ÖNCE KURŞUNLADI SONRA BOĞAZINI KESTİ

Uzun süre peşinde koştuğu kadını saplantı haline getiren Savaş Dalançıkar, öğretmenevine gelerek Pala’ya silahlı saldırıda bulundu.

Dalançıkar, kurşunların genç kadına isabet etmediğini görünce bu kez cebinden çıkardığı bıçak ile boğazını keserek öldürdü.

KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI SIRADA YAKALANDI

Saldırgan Savaş Dalançıkar, olay yerinden kaçamadan emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan öldürülen Gamze Pala'nın, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıktı.