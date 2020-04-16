Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 03.40 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Lüks araç içinde hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu gören bekçi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Şahsın 45 yaşındaki H.K. olduğu belirlendi. İlk incelemenin ardından şahsın arabanın içinde silahla kendini öldürdüğü anlaşıldı. Esnaf olduğu ve psikolojik problemleri bulunduğu öğrenilen H.K.'nin cesedi otopsi için Şevket Yılmaz Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.