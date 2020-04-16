Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konu hakkında Osmaneli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında insan sağlığını hiçe sayarak dışarı çıkan 2 pozitif vakaya ve 1 temaslı vatandaşımız hakkında toplam 9 bin 450 TL idari para cezası, ayrıca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" başlıklı 195'inci maddesine göre 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.