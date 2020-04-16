Konu hakkında Osmaneli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında insan sağlığını hiçe sayarak dışarı çıkan 2 pozitif vakaya ve 1 temaslı vatandaşımız hakkında toplam 9 bin 450 TL idari para cezası, ayrıca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" başlıklı 195'inci maddesine göre 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.
Karantinadan çıkıp alışverişe gidince 9 bin 450 TL ceza aldılar
16.04.2020 - 12:07 | Son Güncelleme: 16.04.2020 - 12:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde koronavirüs (Covid-19) hastalığı pozitif olan ve evde karantina altında tutulan 2 kişi ile 1 temaslı vatandaş alışverişi için çıktıkları markette yakalanınca toplam 9 bin 450 lira ceza aldılar.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bilecik,Osmaneli,koronavirüs,covid-19,karantina,para cezası,
697001 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/697001.aspx
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