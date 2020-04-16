Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe merkezinde Perşembe günleri kurulan semt pazarına alışverişe gelen 82 yaşındaki Ramazan Karabacakoğullarından, yaş sınırı nedeniyle zabıta ve polis engeliyle karşılaştı. Köyden geldiğini ifade eden yaşlı adam, “Bana bir şey olmaz dediler. Ben de çıktım köyden kasabaya geldim. Keşke gelmeseydim, bir daha yapmam, yazmayın bana ceza. Bir daha da dışarı çıkmayacağım” diye konuştu.

Yaşlı adamı uyaran Zabıta görevlisi de, “Vefa Sosyal Destek Grubu veya Malkara Belediyesi ile iletişim kurmanız halinde tüm ihtiyaçlarınız karşılanacaktır. Sokağa çıkmayın, sağlıklı kalın” dedi.

392 lira para cezası kesilen yaşlı adam, ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından Malkara Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından Gönence Mahallesi’ndeki evine götürüldü.