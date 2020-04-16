Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri iki yönlü olarak durdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı
16.04.2020 - 17:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri iki yönlü olarak durdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Etiketler : Avcılar,
697077 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/697077.aspx
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