Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, “Laçin İlçe Hıfzıssıhha Meclisinin 2 Nisan'da aldığı kararla 14 gün süreyle karantina altına alınan ilimiz Laçin ilçesi Çamlıpınar köyümüzün, 14 günlük karantina süresi dolmuş olup, yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığından, İlçe Hıfzıssıhha Meclisinin kararıyla 17 Nisan 2020 tarihi itibari ile karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
Çorum’da bir köyün daha karantinası kaldırıldı
16.04.2020 - 18:26 | Son Güncelleme: 16.04.2020 - 18:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum’un Laçin ilçesine bağlı Çamlıpınar köyünde korona virüs kapsamındaki karantina uygulaması sona erdi.
Etiketler : Çorum,
697092 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/697092.aspx
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