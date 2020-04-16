Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle insanlar evlerine çekildikçe sokaklarda yaban hayvanları görülmeye başlandı. Ülkenin birçok şehrinde yaban hayvanlarının şehre indiği görüntüleri yer alırken, Karabük'te de domuzlar şehre indi.



Aç kalan yaban domuzları Bahçelievler, Kapullu ve Adatepe mahallelerine indi. Şehre inen domuzlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.