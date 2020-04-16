Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle insanlar evlerine çekildikçe sokaklarda yaban hayvanları görülmeye başlandı. Ülkenin birçok şehrinde yaban hayvanlarının şehre indiği görüntüleri yer alırken, Karabük'te de domuzlar şehre indi.
Aç kalan yaban domuzları Bahçelievler, Kapullu ve Adatepe mahallelerine indi. Şehre inen domuzlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Aç kalan domuzlar şehre indi
16.04.2020 - 18:50 | Son Güncelleme: 16.04.2020 - 18:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük'te aç kalan domuzlar şehre inerken, o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle insanlar evlerine çekildikçe sokaklarda yaban hayvanları görülmeye başlandı. Ülkenin birçok şehrinde yaban hayvanlarının şehre indiği görüntüleri yer alırken, Karabük'te de domuzlar şehre indi.
Kaynak: İHA
Etiketler : domuz,
697097 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/697097.aspx
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