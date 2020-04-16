Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Çiçekdağı İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede Kabaklı köyünde ikamet eden bazı vatandaşların yapılan kontrollerinde Covid-19 vakasına rastlanması ve temaslı şahısların bulunması nedeniyle salgının önlenmesi amacıyla karantina tedbirleri uygulanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Kırşehir’de bir köy karantina altına alındı
16.04.2020 - 21:03 | Son Güncelleme: 16.04.2020 - 21:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi Kabaklı köyünde korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı
Etiketler : Kırşehir,
697119 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/697119.aspx
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