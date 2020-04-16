Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Çiçekdağı İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede Kabaklı köyünde ikamet eden bazı vatandaşların yapılan kontrollerinde Covid-19 vakasına rastlanması ve temaslı şahısların bulunması nedeniyle salgının önlenmesi amacıyla karantina tedbirleri uygulanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.