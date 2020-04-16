Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Güce ilçesinde Akpınar köyünde korona virüs salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci, 28’nci ve 72’nci maddeleri kapsamında 16 Nisan 2020 tarihi saat 20.00’den itibaren 14 süre ile karantina uygulanmasında karar verildi.

Giresun’da Çamoluk ilçesinde 2 köy, Alucra ilçesinde 1 köy ve Güce ilçesinde 1 köy olmak üzere toplamda 4 köy korona virüs sebebiyle karantinaya alınmış oldu.